Кызыл, , 08:44 — REGNUM Следователи в Туве возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей, которых подозревают в участии в деятельности запрещённого на территории России религиозного объединения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, подозреваемые в июле 2019 года через приложение для видеоконференций участвовали в собрании участников организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой в РФ запрещена).

«В ходе видеоконференцсвязи подозреваемые осуществляли пропаганду идей и ценностей названного религиозного учения, убеждали в правильности и неоспоримости действий последователей, обучали религии других участников собрания, обсуждали статьи из запрещенного к распространению на территории Российской Федерации печатного издания», — отметили в управлении.