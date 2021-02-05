Ростов-на-Дону, , 08:36 — REGNUM Учитель истории обществознания Александр Рябчук, лишившийся работы из-за участия в несанкционированных акциях в поддержку блогера Алексея Навального в Ростове-на-Дону, арестован.

Педагог нарушил установленный порядок организации либо проведения митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 20.2 КоАП РФ), за что получил пять суток ареста. Этому предшествовал обыск в квартире, где проживает Рябчук.

ИА REGNUM сообщало, что педагога вынудили уволиться из двух общеобразовательных учреждения из-за публичных высказываний в социальных сетях. В Instagram учитель вёл прямые эфиры и комментировал происходящее на несанкционированных акциях.

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