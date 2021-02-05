Змеиногорск, Алтайский край, 5 февраля 2021, 08:35 — REGNUM Установленная два года назад в Змеиногорске (Алтайский край) модульная котельная в прямом смысле слова отравляет жизнь местным жителям. Как сообщают «Вести-Алтай», из её труб в большом количестве вылетает горящая зола и, оседая на домах, повреждает имущество, в том числе — пластиковые окна, скапливаясь на подоконниках.

Котельная засыпает сажей Змеиногорск
Котельная засыпает сажей Змеиногорск
Цитата из видео

По итогам проверок, организованных по жалобам местного населения, было выявлено превышение нормативов вредных выбросов.

Между тем, в Алтайском центре управления регионом со ссылкой на информацию, полученную в администрации Змеиногорского района, известили, что проблема решается и назвали её причины — неполадки в системе золоудаления из-за неправильной установки датчиков, а также — несоответствия датчиков давления.

Зола, которой засыпает жителей Змеиногорска
Цитата из видео
Зола на подоконнике в Змеиногорске
Цитата из видео

По словам местных чиновников, новые датчики уже закуплены, проводится из поочередная замена.