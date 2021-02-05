Ульяновск, , 09:14 — REGNUM В Заволжском районе Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту халатности, в результате которой была поставлена «под угрозу жизнь ребёнка-инвалида». Об этом сообщает региональное надзорное ведомство по итогам прокурорской проверки.

В ходе проверки установлено, что медицинской комиссией мальчику-инвалиду диагностировано резкое заболевание, при котором он нуждается в постоянном приёме специальных лекарств. При этом прокуратура установила, что в 2017—2020 годы «должностные лица» минздрава Ульяновской области, «несмотря на вступившее в законную силу решение суда, не обеспечивали ребёнка одним из наиболее необходимых ему препаратов».

«В результате мальчик утратил возможность самостоятельно дышать в ночное время и передвигаться даже с использованием технических средств реабилитации», — говорится в сообщении.

На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске прокуратура подключилась к проверке причины и обстоятельства массового пищевого отравления 32 учеников одной из гимназий. Учёба в образовательном учреждении переведена в дистанционный режим. По предварительным данным надзорного ведомства, у детей диагностирован гастроэнтероколит. Проверка продолжается.

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