Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, , 08:31 — REGNUM В Кемеровской области начата доследственная проверка по факту смерти рабочего на угольном предприятии в Ленинск-Кузнецком. Тело 25 — летнего мужчины было обнаружено накануне, 4 февраля около 13:00 (время местное). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Установлено, что на территории шахты в момент движения ленты с углём рабочий регулировал ролики конвейера, его затянуло в механизм. Коллеги вызвали спасателей.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти. Также следователи изучат должностные инструкции и проверят, проходил ли рабочий инструктаж по технике безопасности, а также соблюдались ли им эти требования.