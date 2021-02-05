Красноярск, , 08:20 — REGNUM В Красноярске полицейские выясняют обстоятельства конфликта на рынке. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом ГУ МВД.

Утром 5 февраля в полицию поступила информация о стрельбе в районе улицы Шахтёров. На место прибыли полицейские и сотрудники Росгвардии.

Установлено, что конфликт произошёл с использованием охотничьего оружия. Пострадавших нет. Участники конфликта задержаны, проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области полицейские обнаружили у жителя посёлка Октябрьский арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов.

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