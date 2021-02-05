Шахты, Ростовская область, , 08:20 — REGNUM В Ростовской области удалось оперативно справиться с огнём, вспыхнувшим утром 5 февраля в здании «Почты России». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

В 7:40 мск объявлена полная ликвидация пожара в Шахтах. На тушение огня на улице Прокатной ушло немногим более часа.

ИА REGNUM сообщало, что о возгорании кровли здания «Почты России» в Шахтах стало известно в 6:25 мск. Площадь пожара составила 200 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.

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