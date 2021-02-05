Горно-Алтайск, , 08:19 — REGNUM В Республике Алтай после небольшого перерыва вновь зарегистрирован летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в январе скончался 85-летний житель Горно-Алтайска.

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"По заключению патологоанатомов, у него были диагностированы коронавирусная инфекция, внебольничная вирусная двухсторонняя тотальная пневмония и другие формы тяжёлых сопутствующих заболеваний», — добавили в штабе.

Таким образом, за всё время пандемии в республике скончались 184 пациента с коронавирусом. Причиной смерти 168 из них, как отмечается, стал непосредственно COVID-19. Остальные скончались по иным причинам.