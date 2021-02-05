Улан-Удэ, , 08:12 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ вновь произошёл пожар, в результате которого погиб человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС, возгорание началось днём, 3 февраля в частном доме.

К моменту прибытия пожарных огонь горел внутри брусового пристроя. Около 11 минут потребовались 17 пожарным при помощи 5 единиц техники на ликвидацию возгорания.

«В результате обследования жилых помещений звеном газодымозащитной службы был обнаружен мужчины 1939 года рождения без признаков жизни», — отметили в управлении.

Отмечается, что мужчина проживал один и почти ни с кем не общался из соседей. К тому же, престарелый мужчина был незрячий. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил при эксплуатации электроприборов.