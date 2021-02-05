Петропавловск-Камчатский, , 07:58 — REGNUM Пожар произошел в жилом доме в пригороде Петропавловска-Камчатского, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Сообщается, что возгорание произошло в двухэтажном частном жилом доме по улице Енисейской в поселке Авача. К моменту прибытия спасателей на место происшествия у дома горела кровля на крыше. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было. Для предотвращения нового пожара спасатели сняли обшивку с крыши и пролили ее. От огня пострадала кровля, а также стена дома на втором этаже. В настоящее время причины возгорания выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля в Гатчинском районе Ленобласти сгорел жилой дом. Возгорание произошло в здании по улице Садовой в поселке Тайцы, огнем была охвачена площадь 36 квадратных метров. При разборе завалов спасатели обнаружили тела двух погибших. Причины пожара устанавливаются.