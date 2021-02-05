Омск, , 07:58 — REGNUM В Кировском округе Омска подразделения МЧС локализовали крупный пожар на продуктовом складе. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.

Сообщение о пожаре на продуктовом складе площадью четыре тысячи кв. метров, расположенном на улице 2-я Казахстанская, поступило в дежурную часть в 04:43 по местному времени. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.

Отмечается, что ещё до прибытия спасателей из загоревшегося склада самостоятельно эвакуировались восемь человек.

«В 6 часов 29 минут благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев удалось локализовать пожар на площади 1200 кв. метров», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время на месте продолжают работать 83 человека и 19 единиц спецтехники. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кировском округе Омска утром 5 февраля загорелся продуктовый склад, площадь возгорания составляет четыре тысячи кв. метров.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омске загорелся крупный продуктовый склад