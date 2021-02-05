Новосибирск, , 07:43 — REGNUM В Новосибирске ледяная глыба рухнула на стоящий у жилого дома автомобиль. В машине в это время находился водитель. Видео на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовала Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Уточняется, что инцидент произошёл накануне, 4 февраля, в Кировском районе города.

«Сегодня у дома №13 на улице Телевизионной огромные куски льда сошли с самодельной крыши балкона на девятом этаже и угодили прямо на хэтчбек Honda Fit, остановившийся у подъезда, — говорится в описании к видео. — Сначала на автомобиль упала одна льдина, а буквально через секунду ещё один кусок».Подписчица рассказала, что «получили лишь ушибы мягких тканей головы и дикий стресс», а машина, которую только купили, «просто уничтожена».

На видеозаписи видно, что за несколько секунд до этого возле подъезда прошла женщина с ребёнком.