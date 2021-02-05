Южно-Сахалинск, , 07:39 — REGNUM На Сахалине в районе сёл Бамбучек и Пожарское произошло столкновение пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Южно-Сахалинск — Холмск, с бензовозом.

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Как пишет ИА Sakh.com, ссылаясь на очевидца, в результате ДТП никто не пострадал. Пассажиров автобуса пересадили в другой транспорт. Водитель автобуса пояснил, что не увидел бензовоз и пошёл на обгон. Отмечается, что видимость на дороге хорошая, метели нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 25-летняя женщина погибла в результате аварии на автотрассе в Башкирии. Смертельное ДТП произошло утром 4 февраля в Бакалинском районе на автотрассе Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы.