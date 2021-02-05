Шахты, Ростовская область, , 07:33 — REGNUM Пожарные ликвидируют возгорание на площади 200 кв. м в здании «Почты России» в городе Шахты Ростовской области, сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Информация о пожаре по адресу: Шахты, ул. Прокатная, 6Б, поступила в дежурную часть в 06:25 по местному времени (совпадает с московским). Прибывшие на место расчёты обнаружили, что огонь охватил кровлю отдельно стоящего одноэтажного здания «Почты России», площадью 300 кв. метров.

В 6:47 пожарные локализовали возгорание на площади 200 кв. метров. В настоящее время в тушении пожара задействовано 26 человек и единиц спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, на складе на ул. Калинина в Красноярске, где 3 февраля произошёл крупный пожар и погибли четыре человека, сгорело 22 автомобиля.

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