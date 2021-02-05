Тюмень, , 07:26 — REGNUM В Тюмени вынесен приговор местному жителю за попытку дачи взятки сотруднику Федеральной службы безопасности. Об этом сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

Следствием и судом установлено, что 51-летний гражданин для получения квот на временное пребывание иностранных граждан в обход установленного законом порядка предложил взятку сотруднику РУФСБ России по Тюменской области.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.