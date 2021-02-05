Красноярск, , 07:00 — REGNUM Компания «КрасКом» обнародовала результаты анализов воды. Пробы отбирали после жалоб жителей Красноярска, почувствовавших себя плохо после её употребления.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе компании, пробы воды из Студгородка в Красноярске соответствуют стандартам безопасности питьевого водоснабжения.

Лаборанты центра контроля качества воды «КрасКома» отбирали пробы с 31 января по 2 февраля. Воду анализировали по микробиологическим, химическим и органолептическим показателям. Специалисты сделали вывод, что она соответствует стандартам безопасности питьевого водоснабжения.

Посторонняя микрофлора отсутствует. Отвечает гигиеническим нормативам и холодная вода, поступающая в Красноярск от водозабора «Гремячий лог».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля жители нескольких домов Октябрьского района Красноярска пожаловались на вкус и цвет воды, также они заявили об отравлении. По данным краевого управления Роспотребнадзора, по состоянию на 4 февраля в Октябрьском районе было зарегистрировано 92 случая острой кишечной инфекции норовирусной этиологии. Фактором заражения послужила загрязнённая вода из сети централизованного водоснабжения после остановки водозаборных сооружений «Гремячий лог», подчеркнули в ведомстве.

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В «КрасКоме» пояснили, что причиной массового отравления жителей Студгородка могла стать застойная вода из внутренней системы пожаротушения дома ул. Киренского, 32.

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