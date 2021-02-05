Барнаул, , 06:50 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 5 февраля, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2026 человек, причём 14 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (10 882 человек, +26 за последние сутки) и ОРВИ (21 678 человек, +148 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 39 905 человек (+181 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 355 (+10 за последние сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 89 (+3 за последние сутки). С начала учебного года в крае выявлен 1696 детей с коронавирусом (+16 за последние сутки).

В общей сложности SARS-CoV-2 победили 35 739 человек (+102 за последние сутки).

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