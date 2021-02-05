Иркутск, , 06:42 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1714 человек, причём восемь из них погибли только за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 5 февраля, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 50 237 человек (+ 261 за последние сутки).

Госпитализированы 1788 пациентов (+5 за последние сутки). Выздоровели 45 092 пациента (+ 383 за последние сутки). Ещё 210 жителей Приангарья с коронавирусом скончались не от COVID-19 (+1 за последние сутки).

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