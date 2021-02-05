Чита, , 06:38 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 5 февраля 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 35 447 человек, причём 202 из них обнаружили за последние сутки.

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Вместе с тем 33 421 пациент (+206 за последние сутки) вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 657 человек (+4 за последние сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 88 (-7 за последние сутки данные не изменились) находятся в тяжелом состоянии, 33 (-6 за последние сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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