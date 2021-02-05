Красноярск, , 06:19 — REGNUM По предварительным данным, на складе на ул. Калинина в Красноярске, где 3 февраля произошёл крупный пожар, сгорело 22 автомобиля.

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4 февраля на месте пожара побывали сотрудники склада. Кому-то из них удалось найти на своём рабочем месте уцелевшие вещи.

Что касается сгоревших автомобилей, как передаёт «7 канал», некоторые машины можно разобрать на запчасти либо попытаться отремонтировать.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля в Красноярске произошёл крупный пожар на складе автозапчастей. Погибли четыре человека — работник склада и трое пожарных. 5 февраля в Красноярском крае объявлено днём траура.

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