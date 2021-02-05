Петропавловск-Камчатский, , 05:03 — REGNUM На Камчатке 15-летнего подростка завалило снегом. Извлекать его пришлось спасателям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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В селе Тиличики школьник выкопал туннель в сугробе на склоне небольшой сопки. Внезапно снег обрушился прямо на него. Очевидцы оперативно вызвали спасателей, которые прибыв на место извлекли подростка из снежного плена и передали медикам. Состояние здоровья школьника оценивается как удовлетворительное.

«В Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю настоятельно рекомендуют родителям провести со своими детьми разъяснительные беседы и напомнить им об опасности игр в зимнее время, особенно вблизи горных склонов», — обратились спасатели к жителям Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января под лавиной, сошедшей на горнолыжном курорте «Домбай», оказались несколько человек, один из них погиб. Гостиницы в зоне возможного схода лавин закрыты до устранения условий повторного схода лавин.