Омск, , 05:35 — REGNUM В Кировском округе Омска утром 5 февраля загорелся продуктовый склад, площадь возгорания составляет четыре тысячи кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 04:43 по местному времени. Прибывшие на место пожарные расчёты обнаружили, что на улице 2-я Казахстанская загорелся продуктовый склад площадью четыре тысячи кв. метров.

Из склада ещё до прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались восемь человек. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.

В настоящее время в тушении огня принимают участие 82 человека и 18 единиц спецтехники. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске потушили крупный пожар на складе автозапчастей, при котором погибли трое сотрудников МЧС и работник склада.

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