Глазго, Великобритания, , 04:01 — REGNUM Полиция города Килмарнок (Шотландия), занимающаяся тремя связанными инцидентами, включая ножевое ранение медсестры в больнице Кроссхаус, не считает произошедшее террористическим актом. Об этом со ссылкой на правоохранителей вечером 4 февраля сообщает газета Daily Record.

По предварительным данным, двое сотрудников больницы Кроссхаус (Crosshouse Hospital) получили ножевые ранения. Медицинский центр был заблокирован вооружённой полицией, на место были вызваны десятки машин службы экстренной помощи.

«Полиция Шотландии в настоящее время занимается тремя потенциально связанными инцидентами в районе Килмарнок. Первое произошло около 19:45 возле больницы Кроссхаус, второе — примерно через 20 минут на Портленд-стрит, а третье — серьёзное дорожное происшествие на трассе A76 около 20:30», — говорится в заявлении полиции.

Отмечается, что «инциденты не рассматриваются как связанные с терроризмом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на двух сотрудниц больницы Кроссхаус города Килмарнок (Шотландия) совершено нападение, они «получили ножевые ранения».

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