Курильск, Сахалинская область, , 03:53 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в районе Курильских островов, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

По его данным, очаг подземных толчков располагался в 83 километрах к югу от села Буревестник на глубине 89 километров.

«Землетрясение ощутили жители с. Буревестник, с. Крабозаводское и с. Малокурильское. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 2 баллов», — добавили в ведомстве.

Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало. Жители населенных пунктов также в дежурную службу не обращались. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля два землетрясения магнитудами 5,4 и 5,5 произошло в разных частях Филиппин. Пострадавших не было.

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