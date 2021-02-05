Курильск, Сахалинская область, 5 февраля 2021, 03:53 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в районе Курильских островов, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.
По его данным, очаг подземных толчков располагался в 83 километрах к югу от села Буревестник на глубине 89 километров.
«Землетрясение ощутили жители с. Буревестник, с. Крабозаводское и с. Малокурильское. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 2 баллов», — добавили в ведомстве.
Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало. Жители населенных пунктов также в дежурную службу не обращались. Угроза цунами не объявлялась.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля два землетрясения магнитудами 5,4 и 5,5 произошло в разных частях Филиппин. Пострадавших не было.
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