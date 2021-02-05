Глазго, Великобритания, , 02:16 — REGNUM На двух сотрудниц больницы Кроссхаус города Килмарнок (Шотландия) совершено нападение, они «получили ножевые ранения». Об этом со ссылкой на Шотландскую полицию вечером 4 февраля сообщает газета Daily Record.

Одна из пострадавших, предположительно, является медсестрой.

«Сотрудники полиции Килмарнока в настоящее время разбираются с двумя серьёзными инцидентами в городе: одним в больнице Кроссхаус, вторым — на Портленд-стрит. Эти районы оцеплены, людей просят в настоящее время их избегать», — говорится в заявлении полицейского управления.

В больнице подтвердили, что все входы и выходы в неё перекрыты правоохранителями, а больничные «машины скорой помощи переброшены в Университетскую больницу города Эр», находящегося в 30 километрах от Килмарнока.

На месте второго происшествия также работает полиция. Подтверждается ранение второй сотрудницы больницы, о других подробностях пока не сообщается.