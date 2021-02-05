Кейптаун, , 00:35 — REGNUM Не менее десяти жителей Южно-Африканской Республики погибли в результате сильных ливней, которые идут в стране уже неделю, сообщает пресс-служба правительства южноафриканской провинции Мпумаланга.

Ливни обрушились на регион из-за тропического шторма «Элоиза». В результате стихийных бедствий были разрушены дома, смыты мосты, пострадали и государственные учреждения. Также погибли десять человек, еще сотни остались без жилищ.

«Как представители властей, мы огорчены смертью людей из-за природной катастрофы. Мы призываем жителей Мпумаланги быть осторожными на улицах», — заявила глава региона Рефильве Мтшвени-Ципане.

Отмечается, что жителям провинции, которые остались без домов, предложили временное убежище. Также пострадавшим от непогоды доставляют продовольственные наборы.