Воронеж, , 23:00 — REGNUM В Воронеже 20-летний молодой человек выпал из окна жилого многоэтажного дома на коляску с маленьким ребенком, в результате оба погибли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля сообщил старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

Трагедия произошла на улице Острогожской областного центра около 17:00 4 февраля. По предварительным данным, 20-летний учащийся Воронежского государственного промышленно-гуманитарного колледжа выпал из окна 17-этажного дома на проезжую часть, где в это время молодая женщина гуляла с пятимесячным сыном. Молодой человек упал на коляску, в которой находился мальчик. В результате и сам молодой человек, и младенец погибли.

Следственным отделом по Советскому району Воронежа Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности». Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой района, уточнил представитель надзорного органа. Причины падения молодого человека устанавливаются.