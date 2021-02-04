Гуково, Ростовская область, , 20:49 — REGNUM В результате ДТП с рейсовым автобусом, которое произошло в Ростовской области 4 февраля, пострадали два человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По информации ведомства, в результате аварии пострадали находившиеся в автобусе женщина и 17-летняя пассажирка. Они доставлены в больницу. Еще пяти пассажирам была оказана разовая медицинская помощь.

ИА REGNUM сообщало, что авария произошла в Гуково. В салоне автобуса ПАЗ, врезавшегося в дерево, находились десять пассажиров.

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