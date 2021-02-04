Киев, , 20:20 — REGNUM Полиция в настоящий момент отрабатывает несколько версий о причинах пожара в отделении Запорожской областной инфекционной больницы.

Об этом вечером 4 февраля сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Среди версий — возможные нарушения пожарной безопасности, техники безопасности при работе с оборудованием, а также неисправность медицинского оборудования, но не исключается и версия поджога.

МВД Украины информирует, что уже назначены экспертизы, по результатам которых полиция совместно с экспертами установит причины трагедии.

Напомним, что пожар на территории областной инфекционной больницы в городе Запорожье произошел в ночь с 3 на 4 февраля. В результате пожара погибли 4 человека — трое пациенток под аппаратами ИВЛ в COVID-отделении и врач. По данным местных властей и руководства больницы, предварительная причина трагедии — утечка кислорода.