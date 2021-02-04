Ханты-Мансийск, , 20:16 — REGNUM В Югре с начала 2021 года зарегистрировано 93 возгорания автомобилей. Это на 66 случаев больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает ЦУР ХМАО.

Причиной возгораний стали морозы. Автомобилисты агрессивно эксплуатируют машины, что вызывает неисправность систем или электрооборудования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре лишь за 24 января сгорели десять автомобилей, восемь из них — иномарки.

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