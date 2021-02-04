Балахна, Нижегородская область, , 20:00 — REGNUM Правоохранительные органы арестовали старшего дознавателя МЧС по Балахнинскому району, вымогавшего крупную взятку у руководства компании, занимающейся сортировкой мусора. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

На территории производственной базы, где расположена эта фирма, в 2020 году дважды возникал пожар. Компанию за нарушение требований пожарной безопасности должны были оштрафовать на 400 000 рублей.

После первого пожара обвиняемый сотрудник МЧС предложил руководству фирмы за взятку в размере 120 000 рублей не привлекать компанию к административной ответственности.

После второго пожара размер «вознаграждения», которое обвиняемый хотел получить, вырос до 250 000 рублей.

Представители мусоросортировочной компании пожаловались на вымогательство в правоохранительные органы, и те задержали в момент получения взятки посредника, которого прислал коррумпированный сотрудник МЧС.

При этом он умышленно предупредил обвиняемого о своем задержании.

В итоге против дознавателя МЧС возбудили уголовное дело по статье «Покушение на получение взятки в крупном размере», а в отношении посредника — по статье «Посредничество во взяточничестве».