Янина, 4 февраля 2021, 21:56 — REGNUM В Греции обнаружено тело пилота двухместного учебно-тренировочного самолета, пропавшего в воскресенье 31 января в районе Загорохории Янинской области, сообщает 4 февраля AMNA.
Тело обнаружено рядом с обломками самолета спасательной группой, прибывшей на место аварии. 32-летний пилот получил многочисленные травмы. Ожидается, что тело заберет вертолет, так как доступ в этот район очень затруднен.
Обломки самолета были обнаружены 3 февраля вечером вертолетом, участвовавшим в поисково-спасательной операции.