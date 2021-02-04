История вопроса

Греция - государство в Южной Европе. Население составляет около 11 млн человек, территория - 131 957 км. Парламентская республика, столица - Афины, 98% населения относят себя к православным. Самоназвание греков - эллины, свою страну они называют Эллада, это общепринятое в стране название (в отличие от слова "Греция").

Страна считается колыбелью западной цивилизации, была одним из мировых культурных центров на протяжении многих веков, сыграла важнейшую роль в развитии Православия.

Входит в Евросоюз и НАТО.