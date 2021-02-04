Саранск, , 19:22 — REGNUM В отношении 38-летнего жителя Мордовии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, покушение на убийство двух лиц»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По версии следствия, 3 февраля двое мужчин приехали к подозреваемому домой, стали высказывать претензии по поводу, как они считают, некачественной расчистки территории. По словам подозреваемого, они угрожали ему и его дочери, нанесли ему телесные повреждения.

После конфликта мужчины вышли из дома и сели в автомобиль УАЗ. Подозреваемый вышел за ними с охотничьим ружьем, на которое имел разрешение, и стал стрелять по сидевшим в автомобиле мужчинам. В результате 26-летний мужчина скончался от полученного ранения на месте, 34-летний мужчина госпитализирован в реанимацию одной из местных больниц.

Подозреваемый был задержан и заключен под стражу. Предполагаемое орудие и другие следы и объекты, имеющие значение для расследования, изъяты следователем с места происшествия. Назначены экспертизы, допрашиваются свидетели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге в июне прошлого года во время семейной ссоры отец выстрелил в грудь своего 46-летнего сына из охотничьего ружья. Мужчина скончался на месте. Осознав случившееся, отец пытался покончить с собой, но остался жив. Мужчину госпитализировали.

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