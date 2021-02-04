Владикавказ, , 19:22 — REGNUM В Северной Осетии найден мертвым у себя дома брат главы региона Вячеслава Битарова — Казбек Битаров. По данным телеграм-канала Baza, он покончил с собой после ДТП с четырьмя жертвами. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Автоавария случилась на федеральной трассе «Кавказ» в Кабардино-Балкариии в декабре 2020 года. Машина Toyota Land Cruiser, за рулем которой находился Казбек Битаров, протаранила легковой автомобиль ВАЗ-2107, выехав на встречную полосу. Погибли три человека, в том числе двое детей. Позже в больнице скончался еще один член семьи.

Сам виновник аварии не пострадал. В отношении него возбудили уголовное дело. Но задерживать подозреваемого не стали. Его тело было найдено без признаков жизни, что подтвердили в пресс-службе главы и правительства республики, пишет РБК.

На официальных сайтах правоохранительных органов информации об инциденте с братом главы республики нет. Ранее в сообщении МВД по Кабардино-Балкарии о ДТП имя Казбека Битарова не называлось, сообщалось лишь, что авария произошла по вине 67-летнего водителя из соседней республики.