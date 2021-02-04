Поселок Боровский, Тюменская область, , 18:49 — REGNUM В Тюменской области школьный медик не помогла первокласснице, потому что была на обеде. В итоге девочка оказалась на операционном столе с аппендицитом, сообщила порталу 72.ru мать девочки.

Женщина приехала в школу через 25 минут после звонка классного руководителя.

«Увидела, что дочка сидит на крыльце в полусогнутом виде. В итоге мы обратились в больницу, дочку госпитализировали и прооперировали. Как выяснилось, у нее были аппендицит и грыжа», — сообщила изданию мать школьницы.

На вопрос матери, а где же была во время приступа дочери медик, в школе пояснили, что у той был законный обеденный перерыв. Родители первоклассницы обратились с претензией в управление образования.

«Будут взяты объяснения с сотрудников и издан приказ о проведении служебной проверки», — сообщила изданию директор 2-й школы поселка Боровского Татьяна Придорогина.