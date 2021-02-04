Кострома, , 18:43 — REGNUM В Костроме из-за пожара в Больших Мучных рядах пострадали чердачные и межэтажные покрытия, а также четыре торговые точки. Об этом сообщает ГТРК «Кострома».

Пожар в Мучных рядах Наталья Диева

В настоящее время специалисты областного государственного бюджетного учреждения «Наследие», в чьём ведении находится постройка, оценивают ущерб от пожара.

«Пока мы еще не знаем масштаба катастрофы. Но уже на первый взгляд понятно, что перекрытия чердачные придется восстанавливать, придется восстанавливать перекрытия межэтажные. По крыше придется работать. Не знаю, что с крышей происходит», — прокомментировал ситуацию директор ОГБУ «Наследие» Сергей Ревичев.

Договоры аренды с владельцами магазинов, пострадавшими от возгорания, будут на время приостановлены. В ближайшее время специалисты законсервируют пострадавшую часть рядов для детального обследования и составления проекта реконструкции. В какую сумму обойдётся восстановление части исторической постройки, пока неизвестно.

Напомним, пожар в Больших Мучных рядах, расположенных в центре Костромы, начался утром 4 февраля. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Костромской области, причиной возгорания могла стать неисправность электрооборудования в подвальном помещении постройки, где хранилась продукция продуктового магазина. Из подвального помещения пламя поднялось на второй этаж и чердак здания, справиться с последствиями возгорания пожарным удалось за 5 часов. В ЧП никто не пострадал.

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