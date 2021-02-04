Кострома, 4 февраля 2021, 18:43 — REGNUM В Костроме из-за пожара в Больших Мучных рядах пострадали чердачные и межэтажные покрытия, а также четыре торговые точки. Об этом сообщает ГТРК «Кострома».
В настоящее время специалисты областного государственного бюджетного учреждения «Наследие», в чьём ведении находится постройка, оценивают ущерб от пожара.
Договоры аренды с владельцами магазинов, пострадавшими от возгорания, будут на время приостановлены. В ближайшее время специалисты законсервируют пострадавшую часть рядов для детального обследования и составления проекта реконструкции. В какую сумму обойдётся восстановление части исторической постройки, пока неизвестно.
Напомним, пожар в Больших Мучных рядах, расположенных в центре Костромы, начался утром 4 февраля. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Костромской области, причиной возгорания могла стать неисправность электрооборудования в подвальном помещении постройки, где хранилась продукция продуктового магазина. Из подвального помещения пламя поднялось на второй этаж и чердак здания, справиться с последствиями возгорания пожарным удалось за 5 часов. В ЧП никто не пострадал.
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