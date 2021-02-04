Андалусия, Испания, , 18:50 — REGNUM Согласно статистическим данным, обнародованным 4 февраля министерством здравоохранения Андалусии, за последние 24 часа в регионе, расположенном на южном побережье Испании, от COVID-19 умерли 70 человек. Об этом сообщила газета El Mundo.

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За последние сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 6733 человек, что является самым высоким показателем на этой неделе. Однако число летальных случаев от заболевания COVID-19 снижается третьи сутки подряд. 3 февраля в Андалусии от COVID-19 умерло 88 человек, сутками ранее — 106 человек.

Наибольшее число заражений коронавирусом было зарегистрировано в муниципалитете Кадис — 2132 человека. За ним следуют Севилья и Малага — 1316 и 1094 случая заражения соответственно.

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