Волгоград, , 18:00 — REGNUM Табельное оружие применили сотрудники полиции для остановки водителя, нарушившего правила дорожного движения в Палласовском районе Волгоградской области. За рулём легковушки оказался 16-летний подросток, сообщили ИА REGNUM 4 февраля в пресс-службе регионального УМВД.

Инспекторы обратили внимание на автомашину, которая двигалась с высокой скоростью. Водитель, несмотря на неоднократные требования полицейских не остановился, начал уходить от погони, не давая патрульной машине обогнать себя. Инспектору ДПС пришлось применить табельное оружие: один раз он выстрелил в воздух и дважды по колёсам автомобиля. нарушитель, наконец, съехал с дороги и остановился.

За рулём оказался 16-летний местный житель, учащийся техникума, не имеющий водительского удостоверения. Подросток пояснил, что тайком взял ключ от машины у родственницы, чтобы покататься с друзьями. Инспекторы составили два административных протокола, материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для привлечения к ответственности законных представителей нарушителя.