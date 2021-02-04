Сургут, Югра, , 17:55 — REGNUM В Югре задержали двух педагогов по делу несчастного случая с 9-летним школьником на уроке физкультуры в бассейне. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, 3 февраля двое педагогов физической культуры во время занятий с третьеклассниками в бассейне «допустили наступление общественно опасных последствий». Плохо плавающий ребёнок ушёл под воду, и хотя его вскоре вытащили, мальчик находится в реанимации.

В отношении педагогов возбуждены уголовные дела по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни») и по ч.2 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Оба подозреваемых задержаны, решается вопрос о мере пресечения.

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