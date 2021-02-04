Гуково, Ростовская область, , 16:40 — REGNUM В Ростовской области автобус, в салоне которого находились десять пассажиров, врезался в дерево. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 4 февраля.

Авария произошла на улице Крупской в Гуково. Водитель ПАЗ (автобус принадлежит частному лицу) не справился с управлением, выехал на тротуар и врезался в дерево. В автобусе находились десять человек. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

Предположительно, водитель автобуса отвлёкся на телефонный звонок или сообщение. Мужчине грозит штраф по ст. 12.36.1 КоАП в размере до 1,5 тыс. рублей.