Нижний Новгород, , 16:21 — REGNUM Плохие дороги стали причиной 30% автоаварий, произошедших в Нижегородской области в 2020 году. Об этом на пресс-конференции заявил временно исполняющий обязанности начальника региональной госавтоинспекции Владимир Ежов, передает «Newsroom24».

Также он отметил, что в минувшем году увеличилось на 10% — с 510 до 561 количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине пьяных водителей.

Всего же, по словам Ежова, в течение 2020 года сотрудники дорожно-патрульной службы выявили около 11,8 тысячи водителей в нетрезвом состоянии, пишет «В городе N».

Напомним, что по официальным данным, в 2020 году в Нижегородской области зафиксировано 4 723 ДТП, что на 16% меньше показателя 2019 года.

При число аварий со смертельным исходом в регионе возросло на те же 16% — за минувший год на нижегородских дорогах погибли 403 человека.