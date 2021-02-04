Элиста, , 16:20 — REGNUM В Республике Калмыкия состоится суд над сотрудником колонии, который обвиняется в краже скота. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 4 февраля.

Как полагают следователи, старший инженер энергомеханической группы колонии-поселения №3 в течение года — в период с сентября 2019 года по октябрь 2020 года — регулярно вызывал к себе одного из заключённых и под давлением заставил его совместно с другими осуждёнными украсть три головы крупного рогатого скота. Животные загонялись на территорию колонии. Разделанные туши были проданы в Элисте. Животноводам Якшульского района причинён ущерб в размере 130 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража» направлены в суд.

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