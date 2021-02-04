Казань, , 15:54 — REGNUM Следственное управление следственного комитета РФ по Татарии подвело итоги деятельности за 2020 год и определилось с задачами на текущий год. Об этом 4 февраля в ходе итоговой коллегии заявил руководитель республиканского ведомства Валерий Липский.

В прошедшем году в ведомстве сформировалась новая команда управления, которая повысила эффективность работы следователей. По итогам деятельности за год принято к производству на 22% больше уголовных дел, на треть возросло расследование преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких — на 48%, по коррупционных правонарушениям — на 64%. Также завершено расследование и судебное рассмотрение ряда резонансных уголовных дел, имевших важное социальное значение.

Продолжается работа с организованной преступностью. В суды направлено 9 уголовных дел в отношении 21 члена организованных преступных групп, которые совершили 28 преступлений. Удалось раскрыть более 150 преступлений, совершенных несколько лет назад. Установлены лица, совершившие более 60 тяжких и особо тяжких преступлений.

Ведомством усилена работа по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями, так как в регионы в рамках нацпроектов поступают огромные средства. Благодаря усилиям сотрудников управления объем возмещенной недоимки по налоговым платежам вырос на треть, обеспечено возмещение более 85% от суммы налоговой задолженности.

Глава Татарии Рустам Минниханов поблагодарил сотрудников следственного комитета за проделанную работу и заявил, что республика готова оказывать полное содействие и всестороннюю помощь в решении стоящих перед следственными органами задач. В завершении работы коллегии прошла церемония награждения наиболее отличившихся сотрудников ведомства.

ИА REGNUM напоминает, министерство внутренних дел по Татарии в 2020 году в целом выполнило поставленные задачи по обеспечению правопорядка. По итогам года окончены расследования и направлены в суд уголовные дела почти по 25 тыс. преступлений, каждое пятое из которых тяжкое и особо тяжкое.

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