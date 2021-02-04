Поти, Грузия, , 15:50 — REGNUM В Грузии 4 февраля неизвестными был убит 43-летний бизнесмен Гурам Алахая. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

Сообщается, что убийство произошло в Поти. Как рассказали журналистам очевидцы, мужчина сидел в своем автомобиле возле сервис-центра Агентства обслуживания МВД Грузии и ждал возвращения своего сына. В это время бизнесмена обстреляли из проезжавшей мимо машины.

Очевидцы сообщили, что слышали около десяти выстрелов. Мужчина скончался до прибытия скорой. По имеющейся у журналистов информации, правоохранители уже задержали подозреваемых.