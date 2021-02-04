Уфа, , 15:21 — REGNUM 25-летняя женщина погибла в результате аварии на автотрассе в Башкирии. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

Сообщается, что смертельное ДТП произошло утром 4 февраля в Бакалинском районе на автотрассе Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы.

По предварительной информации, на 131 км этой автодороги автомобиль «Hyundai Solaris», за рулем которого находился 35-летний мужчина, столкнулся с автомобилем «Лада Калина», который ехал в попутном направлении. В результате автомобиль «Hyundai Solaris» был отброшен на встречную автомашину «Daewoo Matiz».

Отмечается, что в этом ДТП 25-летняя женщина, водитель автомобиля «Daewoo Matiz», получила не совместимые с жизнью травмы. Помимо этого, получили травмы четыре человека, в числе которых девочки шести лет и трех лет. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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