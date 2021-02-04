Киев, 4 февраля 2021, 15:06 — REGNUM Члены нескольких неонацистских группировок подрались с полицией возле здания, в котором расположена студия оппозиционного телеканала «НАШ». Об этом сообщил 4 февраля Telegram-канал PavlovskyNews.
Один из лидеров радикалов Евгений Карась вступил в перепалку с представителями телеканала, пообещав устроить на них «сафари».
Напомним, ранее генеральный продюсер украинского оппозиционного телеканала «НАШ» Евгений Дудник ушёл в отставку, не назвав конкретных причин своего увольнения.
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