Киев, , 15:06 — REGNUM Члены нескольких неонацистских группировок подрались с полицией возле здания, в котором расположена студия оппозиционного телеканала «НАШ». Об этом сообщил 4 февраля Telegram-канал PavlovskyNews.

«Участники акции за закрытие телеканала попытались прорваться к зданию», — сообщили журналисты канала с места события.

Один из лидеров радикалов Евгений Карась вступил в перепалку с представителями телеканала, пообещав устроить на них «сафари».

Напомним, ранее генеральный продюсер украинского оппозиционного телеканала «НАШ» Евгений Дудник ушёл в отставку, не назвав конкретных причин своего увольнения.

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