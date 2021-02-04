Уфа, , 14:57 — REGNUM Заместителя начальника отдела полиции Уфимского района и жителя Уфы подозревают в посредничестве при передаче взятки в размере 12,5 млн рублей. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

По версии следствия, подозреваемый 58-летний житель Уфы узнал, что его знакомого бизнесмена подозревают в мошенничестве и фальсификации доказательств. Следователи считают, что он переговорил с подозреваемым 34-летним заместителем начальника отдела полиции Уфимского района.

По версии следствия, затем 58-летний подозреваемый сообщил бизнесмену о том, что за 12,5 млн рублей сможет обеспечить прекращение уголовного преследования, поскольку эти деньги он с другим подозреваемым передадут сотрудникам правоохранительных органов.

Следователи считают, что бизнесмен принял данное предложение и передал подозреваемому вышеуказанную сумму.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам посредничества во взяточничестве в особо крупном размере. Стражи порядка задержали фигурантов уголовного дела. Расследование дела продолжается.

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