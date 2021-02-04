Патмос, 4 февраля 2021, 14:59 — REGNUM На греческом острове Патмос 4 февраля объявлено чрезвычайное положение, передает AMNA.
Решение принял генеральный секретарь гражданской защиты Василис Папагеоргиу по просьбе муниципалитета Патмоса.
Причина связана с чрезвычайными обстоятельствами и потребностью срочного устранения последствий наводнений, оползней и ливней, обрушившихся на остров 1 февраля.
В решении генерального секретаря гражданской защиты говорится, что остров будет оставаться в состоянии чрезвычайного положения в течение шести месяцев.