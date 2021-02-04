Архангельск, , 14:43 — REGNUM В Архангельске раскрыли убийство, совершенное в 1996 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным ведомства, 23 ноября 1996 года в торговый павильон на Ленинградском проспекте в Архангельске была заброшена граната, начиненная тротилом. От осколочных ранений скончалась 22-летняя женщина, работавшая продавцом.

Длительное время указанное преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым. Однако правоохранителям все-таки удалось установить личность преступника.

«Следствием установлено, что незадолго до указанных событий между двумя группами лиц произошел конфликт, связанный с предпринимательской деятельностью. После него подозреваемый, желая отомстить коммерсанту, решил подорвать один из принадлежащих ему ларьков. Для этого он взял штатную боевую ручную наступательную осколочную гранату РГН, которую незаконно хранил на чердаке своего дома и, подъехав на автомобиле к торговому павильону предпринимателя, кинул в ларек гранату, снаряженную тротилом», — рассказали в СУ СКР.

Преступника за совершенное им убийство уже не осудят — в 1998 году он был убит выстрелом в голову.