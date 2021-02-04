Ярославль, , 14:39 — REGNUM В Ярославской области общее количество дорожно-транспортных происшествий в 2020 году снизилось на 19,1%. Об этом сообщает официальный сайт правительства Ярославской области.

Авария Yarregion.ru

Власти региона полагают, что добиться улучшения ситуации «удалось в том числе благодаря реализации мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Количество погибших уменьшилось на 3%, а пострадавших — на 21,2%. На 23,2% сократилось количество аварий с участием пешеходов.

Координатор проекта «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев сомневается, что нацпроект серьёзно повлиял на статистику ДТП.

«Дьявол в деталях. Они говорят «в том числе», и это верно. Думаю, 1−2% от снижения аварийности дали мероприятия нацпроекта — прежде всего, установка новых светофоров. В остальном я бы не стал рассматривать 2020 год как показательный. На мой взгляд, снижение количество ДТП вызвано пандемией, люди сидели дома, следовательно, меньше попадали в аварии», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Абдуллаев.

Стоит отметить, что статистика Ярославской области лучше, чем в целом по России. В стране снижение аварийности составило 16,2%.

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